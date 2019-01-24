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Дальнее зарубежье 24.01.2019 21:30

Прекращены поиски упавшего в Ла-Манш самолета с аргентинским футболистом Салой на борту

Полиция британского острова Гернси объявила о прекращении поисково-спасательной операции в районе Ла-Манша, в котором исчез самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Сала на борту, передают западные СМИ.

В полиции отметили, что шансы выжить для пассажиров самолета крайне невысоки.

Поисково-спасательная операция продолжалась четыре дня.

В конце прошлой недели 28-летний аргентинец подписал контракт о переходе из французского футбольного клуба "Нант" в "Кардифф Сити". Сумма сделки составила 15 млн фунтов стерлингов.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился пилот и футболист Э.Сала, исчез 21 января. По имеющимся данным, футболист направлялся из Франции в Великобританию. По данным газеты The Sun, самолету удалось взлететь из французского города Нант с четвертой попытки. Кроме того, британские СМИ сообщают, что перед вылетом Э.Сала записал аудиосообщение родным и близким, в котором рассказал, что боится перелета, так как самолет выглядит так, "как будто вот-вот развалится".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФУТБОЛИСТ, ПОИСКИ, ПРЕКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]