Прекращены поиски упавшего в Ла-Манш самолета с аргентинским футболистом Салой на борту

Полиция британского острова Гернси объявила о прекращении поисково-спасательной операции в районе Ла-Манша, в котором исчез самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Сала на борту, передают западные СМИ.

В полиции отметили, что шансы выжить для пассажиров самолета крайне невысоки.

Поисково-спасательная операция продолжалась четыре дня.

В конце прошлой недели 28-летний аргентинец подписал контракт о переходе из французского футбольного клуба "Нант" в "Кардифф Сити". Сумма сделки составила 15 млн фунтов стерлингов.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился пилот и футболист Э.Сала, исчез 21 января. По имеющимся данным, футболист направлялся из Франции в Великобританию. По данным газеты The Sun, самолету удалось взлететь из французского города Нант с четвертой попытки. Кроме того, британские СМИ сообщают, что перед вылетом Э.Сала записал аудиосообщение родным и близким, в котором рассказал, что боится перелета, так как самолет выглядит так, "как будто вот-вот развалится".