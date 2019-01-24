Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9323 RUR   0.0256 GBR   2.2017 TRY   0.3181

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.13 0.51 Brent 61.09 -0.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 27 Янв 12° 28 Янв

Дальнее зарубежье 24.01.2019 22:30

Новые технологии угрожают рабочим местам четверти американцев - исследование

Примерно четверть трудоспособного населения США, или около 36 млн человек, занимаются работой, 70% которой может быть автоматизировано с использованием уже существующих технологий, сообщает MarketWatch со ссылкой на данные исследования института Брукингса (Вашингтон).

В числе групп риска - повара, официанты, водители и офисные работники.

"Таким сотрудникам нужно как можно быстрее улучшать свои навыки, перепрофилироваться или искать новую работу", - отмечает старший научный сотрудник института Брукингса Марк Муро.

По его словам, автоматизация может занять как несколько лет, так и несколько десятилетий, однако наиболее вероятно, что процесс активизируется с наступлением следующей рецессии в американской экономике, когда компании начнут резко сокращать расходы.

Исследование показывает, что новая волна автоматизации сильнее всего затронет небольшие города в таких штатах, как Индиана и Кентукки. Кроме того, эффект почувствуют на себе в первую очередь молодые сотрудники предприятий общепита и других отраслей в группе риска.

Меньше всего рискуют остаться без работы сотрудники, от которых требуется высокий уровень образования, эмоциональный интеллект и коммуникативные навыки.

"Такие высокооплачиваемые должности требуют креативности и умения решать проблемы, - полагает доцент Университета Нью-Йорка в Торонто Матиас Кортес. - Их сложно заменить новыми технологиями".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТЕХНОЛОГИИ, РАБОТА, ИССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


Власти США ограничивают экспорт ядерных технологий в Китай - газета В США впервые одобрили таблетку с микрочипом Facebook проявляет интерес к технологиям выяснения настроения пользователей в реальном времени - газета Google обвинила своего бывшего сотрудника и нынешнего топ-менеджера Uber в краже технологий Пентагон обеспокоен быстрым развитием военных возможностей Китая в воздухе - замминистра обороны США Трое подозреваемых в приобретении в США товаров военного назначения для РФ еще не арестованы - ТВ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]