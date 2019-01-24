Нефть движется разнонаправленно на данных о запасах в США, Brent опустилась до $60,98 за баррель

Цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправленно в ходе торгов в четверг, несмотря на данные о существенном росте запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе.
Мартовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:18 подешевел на 16 центов, до $60,98 за баррель.
Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени вырос в цене на 20 центов, до $52,82 за баррель.
Как стало известно из отчета министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на минувшей неделе подскочили на 7,97 млн баррелей. Ранее Американский институт нефти (API), собирающий данные на добровольной основе, сообщил о росте запасов на 6,55 млн баррелей, а опрошенные Bloomberg эксперты в среднем прогнозировали снижение на 750 тыс. баррелей.
Запасы бензина в Штатах выросли на 4,05 млн баррелей вместо ожидавшегося повышения на 3 млн. Вместе с тем резервы дистиллятов упали на 617 тыс. баррелей, хотя ожидался их подъем на 900 тыс. баррелей.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 190 тыс. баррелей.
Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки. Импорт нефти подскочил на 664 тыс. б/с.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»