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Дальнее зарубежье 24.01.2019 20:33

Помпео призвал службы безопасности Венесуэлы взять под защиту "временного президента" Гуаидо

Госсекретарь США Майк Помпео призвал спецслужбы Венесуэлы обеспечить безопасность самопровозглашенного временного президента страны Хуана Гуаидо.

"Мы призываем службы безопасности Венесуэлы обеспечить безопасность временного президента Х.Гуаидо", - заявил он на заседании постоянного совета Организации американских государств.

Он напомнил, что США считают режим Николаса Мадуро, инаугурация которого на второй президентский срок прошла ранее в январе, незаконно узурпировавшим власть, и все принятые им решения, по мнению Вашингтона, не имеют законной силы.

Национальная ассамблея Венесуэлы считает второй президентский срок Николаса Мадуро нелегитимным. 11 января председатель парламента Х.Гуаидо объявил о готовности взять на себя президентские полномочия и призвал сограждан к массовым протестам против Н.Мадуро. Парламент Венесуэлы также принял декларацию, в которой Н.Мадуро назван "узурпатором".

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Х.Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января лидер оппозиции Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]