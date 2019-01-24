Госсекретарь США Майк Помпео призвал спецслужбы Венесуэлы обеспечить безопасность самопровозглашенного временного президента страны Хуана Гуаидо.
"Мы призываем службы безопасности Венесуэлы обеспечить безопасность временного президента Х.Гуаидо", - заявил он на заседании постоянного совета Организации американских государств.
Он напомнил, что США считают режим Николаса Мадуро, инаугурация которого на второй президентский срок прошла ранее в январе, незаконно узурпировавшим власть, и все принятые им решения, по мнению Вашингтона, не имеют законной силы.
Национальная ассамблея Венесуэлы считает второй президентский срок Николаса Мадуро нелегитимным. 11 января председатель парламента Х.Гуаидо объявил о готовности взять на себя президентские полномочия и призвал сограждан к массовым протестам против Н.Мадуро. Парламент Венесуэлы также принял декларацию, в которой Н.Мадуро назван "узурпатором".
21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Х.Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.
Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января лидер оппозиции Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников.
Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.
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