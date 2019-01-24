Кения проведет перепись населения с использованием смартфонов

Правительство Кении планирует провести перепись населения в августе 2019 года с использованием смартфонов, а не бумажных опросников, пишет агентство "Синьхуа".
Для этих целей власти намерены закупить 165 тыс. смартфонов.
"Мы планируем использовать мобильные технологии, чтобы повысить качество собираемых данных, поскольку в них есть функции исправления ошибочных ответов и перекрестной проверки данных", - заявил журналистам секретарь кабинета в министерстве финансов Кении Генри Ротич.
Ранее электронные устройства уже использовались при переписи населения в таких африканских странах, как Египет, Сенегал и Эфиопия.
По словам Г.Ротича, последняя перепись в Кении проводилась в 2009 году. Те данные указывали на то, что население страны составляет чуть менее 39 млн человек.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»