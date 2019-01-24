Грузия согласилась принимать в своих тюрьмах осужденных в Гааге иностранных военных преступников

Правительство Грузии в четверг подписало соглашение с Международным уголовным судом (МУС), согласно которому в определенных случаях осужденные в Гааге иностранные граждане смогут отбывать наказание в тюрьмах республики.

Как сообщает Минюст Грузии, соглашение "Об исполнении наказаний Международного уголовного суда" подписали министр юстиции Грузии Тея Цулукиани и заместитель председателя МУС Роберт Фремер.

В министерстве отмечают, что начатые по инициативе грузинской стороны переговоры с МУС по данному вопросу продолжались с 2015 года.

По информации ведомства, подписанное соглашение основано на так называемой системе двойного согласия, в частности, грузинское государство в целом выражает согласие включиться в систему исполнения наказаний по вынесенным МУС приговорам, однако при этом оставляет за собой право в каждом конкретном случае определить целесообразность принятия на своей территории с целью исполнения наказания осужденное Гаагским судом лицо. То есть Грузия может дать согласие или отказ.

В Минюсте напоминают, что на сегодняшний день Гаагский суд рассматривает дела по возможным преступлениям, совершенным в Демократической республике Конго, Уганде, Судане, Кот-дИвуаре и Центрально-Африканской Республике.

"Из-за небольшого количества находящихся в заключении осужденных на данном этапе у Гаагского суда нет необходимости использовать для исполнения наказаний грузинскую пенитенциарную систему. В случае изменения ситуации, пенитенциарная система Грузии уже сможет оказать помощь МУС и принять на своей территории лиц, которым был вынесен приговор", - пояснили в ведомстве.

В Минюсте считают, что данное соглашение является подтверждением Гаагским судом того, что в Грузии пенитенциарная система отвечает международным стандартам.

Также в министерстве отмечают, что подобные соглашения МУС имеет с Австрией, Бельгией, Данией, Финляндией, Норвегией, Сербией, Швецией, Словенией и Великобританией.