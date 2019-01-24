США готовы направить народу Венесуэлы гуманитарную помощь больше чем на $20 млн - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил планы Вашингтона оказать венесуэльцам гуманитарную помощь.

"Мы готовы направить народу Венесуэлы гуманитарную помощь, как только это будет возможно с точки зрения логистики", - сказал он на заседании постоянного Совета Организации американских государств (ОАГ).

"Мы готовы обеспечить гуманитарную помощь на сумму более $20 млн народу Венесуэлы. Эти средства позволят преодолеть жесточайшую ситуацию с обеспечением продовольствием и медикаментами, что оказывает ужасное влияние на политический и экономический кризис в стране", - отметил он.

Глава американской дипломатии также призвал другие страны ОАГ поддержать оппозицию в Венесуэле.

"Мы призываем наших партнеров и представителей ответственных государств-участников ОАГ поддержать демократические изменения в Венесуэле и важную роль временного президента Гуаидо в этом процессе", - сказал он.

Накануне М.Помпео уже заявлял, что США "готовы направить гуманитарную поддержку венесуэльцам, как только это позволят условия"

В среду в ходе акции протеста в Каракасе лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали лидером Венесуэлы, в частности, власти США, Канады, ряда латиноамериканских стран.

В свою очередь Н.Мадуро обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы и объявил, что решил разорвать отношения с Вашингтоном.