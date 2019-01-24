США готовы направить народу Венесуэлы гуманитарную помощь больше чем на $20 млн - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил планы Вашингтона оказать венесуэльцам гуманитарную помощь.
"Мы готовы направить народу Венесуэлы гуманитарную помощь, как только это будет возможно с точки зрения логистики", - сказал он на заседании постоянного Совета Организации американских государств (ОАГ).
"Мы готовы обеспечить гуманитарную помощь на сумму более $20 млн народу Венесуэлы. Эти средства позволят преодолеть жесточайшую ситуацию с обеспечением продовольствием и медикаментами, что оказывает ужасное влияние на политический и экономический кризис в стране", - отметил он.
Глава американской дипломатии также призвал другие страны ОАГ поддержать оппозицию в Венесуэле.
"Мы призываем наших партнеров и представителей ответственных государств-участников ОАГ поддержать демократические изменения в Венесуэле и важную роль временного президента Гуаидо в этом процессе", - сказал он.
Накануне М.Помпео уже заявлял, что США "готовы направить гуманитарную поддержку венесуэльцам, как только это позволят условия"
В среду в ходе акции протеста в Каракасе лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали лидером Венесуэлы, в частности, власти США, Канады, ряда латиноамериканских стран.
В свою очередь Н.Мадуро обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы и объявил, что решил разорвать отношения с Вашингтоном.
Мэрия Баку отказала оппозиции в проведении митинга в субботу
Посол Грузии в Баку вызван в МИД, ему выражен протест в связи с установлением бюста Авагяну в Ахалкалаки – МИД Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Грузия в 2018г увеличила импорт пшеницы на 11,8%, часть продукции поставлена из Азербайджана
Нефть движется разнонаправленно на данных о запасах в США, Brent опустилась до $60,98 за баррель
Германский инвестор запустил в Казахстане крупнейшую СЭС в Центральной Азии
Фигурист Литвинцев доволен выступлением за Азербайджан на ЧЕ в Минске
"Реал" заработал больше других футбольных клубов в прошлом сезоне
Азербайджан вошел в список самых бюджетных туристических направлений для россиян в 2019 году
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку состоялась встреча жителей блокадного Ленинграда с молодежью
Bakcell и Premium Bank подписали меморандум о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»