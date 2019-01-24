Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9323 RUR   0.0256 GBR   2.2017 TRY   0.3181

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.62 -0.39 Brent 61.14 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.01.2019 21:03

Путин выразил Мадуро поддержку в условиях обострения внутриполитического кризиса в Венесуэле

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Президент России выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса. Подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права. Высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога", - говорится в сообщении.

"Президент Венесуэлы дал свои оценки опасного развития событий в стране в последние дни и поблагодарил за принципиальную позицию Российской Федерации", - отметили в Кремле.

"Подтвержден обоюдный настрой на продолжение российско-венесуэльского сотрудничества в различных сферах", - добавили в пресс-службе.


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Лавров призывает отказаться от мыслей о вооруженном вмешательстве в Венесуэле Помпео считает полет в Венесуэлу российских ракетоносцев растратой госсредств Заседание комиссии Россия-Венесуэла пройдет в марте 2019 года - Мадуро Министр нефти Венесуэлы может посетить Москву в рамках визита Мадуро в РФ - источник Президент Венесуэлы объявил о своем визите в Россию Будущее Мадуро должен определить народ Венесуэлы - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]