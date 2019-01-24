Путин выразил Мадуро поддержку в условиях обострения внутриполитического кризиса в Венесуэле

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Президент России выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса. Подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права. Высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога", - говорится в сообщении.

"Президент Венесуэлы дал свои оценки опасного развития событий в стране в последние дни и поблагодарил за принципиальную позицию Российской Федерации", - отметили в Кремле.

"Подтвержден обоюдный настрой на продолжение российско-венесуэльского сотрудничества в различных сферах", - добавили в пресс-службе.