Добыча нефти США продолжит расти до 2030г и достигнет более 14 млн б/с - EIA

Добыча нефти в США продолжит расти вплоть до 2030 года, затем будет держаться на "полке" в более 14 млн б/с до 2040 года, говорится в годовом отчете Управления энергетической информации (EIA) страны.

"Продолжающееся освоение ресурсов трудноизвлекаемой нефти и сланцевого газа, особенно в восточном и юго-западном регионах, поддерживает рост добычи газоконденсата (NGPL), которая к 2030 году достигнет 6 млн б/с", - отмечает EIA.

По прогнозу EIA, к 2050 году добыча сухого природного газа достигнет 43,4 трлн кубических футов.

Как сообщалось, в январе Минэнерго США сохранило свой прогноз по добыче нефти на 2019 год на уровне 12,1 млн б/с. Оценка добычи нефти в 2018 году была сохранена на уровне 10,9 млн б/с против 9,4 млн б/с в 2017 году.