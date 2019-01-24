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Регион 24.01.2019 21:51

Военный комитет НАТО посетит весной Грузию - спецпредставитель генсека альянса

Специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай сообщил, что весной Грузию посетит Военный комитет альянса.

"Весной в Грузию прибудет Военный комитет НАТО. Это военное руководство альянса и этот визит будет не только сильным сигналом, но и будет иметь очень важное значение с практической точки зрения, в частности, в направлении укрепления отношений в сфере обороны между Грузией и Североатлантическим альянсом", - заявил Дж.Аппатурай в четверг грузинскому Первому каналу.

По его словам, в нынешнем году НАТО еще более активно будет представлено в Грузии.

Дж.Аппатурая отметил, что НАТО продолжит практическое сотрудничество с Грузией и намерено углублять отношения с целью обеспечения безопасности в регионе Черного моря.

"Это действительно будет хороший год на пути еще большего укрепления и сближения отношений между НАТО и Грузией. Весной Грузию посетит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрег и пройдут совместные военные учения", - сказал Дж.Аппатурай.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]