Мадуро не является легитимным лидером Венесуэлы, считает глава МИД Великобритании

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил в четверг в Вашингтоне, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не имеет законных прав на эту должность.

"Мы крайне обеспокоены ситуацией в Венесуэле, но ясно, что Николас Мадуро - нелегитимный лидер Венесуэлы", - говорится в заявлении Дж.Ханта перед встречей с вице-президентом США Майком Пенсом и госсекретарем Майком Помпео.

При этом министр назвал президентские выборы 20 мая в Венесуэле "никуда не годными" и подчеркнул, что нынешний "режим" причинил "несказанные страдания" венесуэльскому народу.

"Так что Соединенное Королевство полагает: Хуан Гуаидо - тот самый человек, кто может повести Венесуэлу вперед. Мы поддерживаем США, Канаду, Бразилию и Аргентину в том, чтобы это произошло", - отметил Дж.Хант.

В среду в ходе акции протеста в Каракасе лидер оппозиции Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали лидером Венесуэлы, в частности, власти США, Канады, ряда латиноамериканских стран.

В свою очередь Н.Мадуро обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы и объявил, что решил разорвать отношения с Вашингтоном.