Мадуро не является легитимным лидером Венесуэлы, считает глава МИД Великобритании

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил в четверг в Вашингтоне, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не имеет законных прав на эту должность.
"Мы крайне обеспокоены ситуацией в Венесуэле, но ясно, что Николас Мадуро - нелегитимный лидер Венесуэлы", - говорится в заявлении Дж.Ханта перед встречей с вице-президентом США Майком Пенсом и госсекретарем Майком Помпео.
При этом министр назвал президентские выборы 20 мая в Венесуэле "никуда не годными" и подчеркнул, что нынешний "режим" причинил "несказанные страдания" венесуэльскому народу.
"Так что Соединенное Королевство полагает: Хуан Гуаидо - тот самый человек, кто может повести Венесуэлу вперед. Мы поддерживаем США, Канаду, Бразилию и Аргентину в том, чтобы это произошло", - отметил Дж.Хант.
В среду в ходе акции протеста в Каракасе лидер оппозиции Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали лидером Венесуэлы, в частности, власти США, Канады, ряда латиноамериканских стран.
В свою очередь Н.Мадуро обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы и объявил, что решил разорвать отношения с Вашингтоном.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»