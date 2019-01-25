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Гуаидо, провозгласивший себя президентом Венесуэлы, заявил о возможности амнистии для Мадуро

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны 23 января, не исключил возможность предоставления амнистии Николасу Мадуро и его союзникам, если те помогут вернуть республику к демократии.

"В переходные периоды такие вещи происходят. Законопроект об амнистии рассматривается", - заявил он в интервью телеканалу Univision.

По его словам, амнистия будет доступна всем, кто готов помочь вернуть Венесуэлу к конституционному порядку.

В среду лидер оппозиции Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице - перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

В ответ на это Н.Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. Он дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию. Кроме того, он обратился к "закаленному в боях народу" с призывом "собираться на защиту стабильности родины".

В свою очередь, Х.Гуаидо выпустил заявление, в котором заявил, что призывает всех иностранных дипломатов остаться в Венесуэле. Распоряжения Н.Мадуро он считает незаконными.

Н.Мадуро заявил в четверг, что не намерен уходить со своего поста до завершения мандата в 2025 году.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ГУАИДО, МАДУРО, АМНИСТИЯ


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