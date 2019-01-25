Второй саммит США-КНДР состоится в течение 60 дней - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что вторая встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет в ближайшие два месяца.
"Да, будет еще одна встреча в течение следующих 60 дней. Таков план", - заявил М.Помпео в интервью в программе The Laura Ingraham Show.
Ранее зампредседателя Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль встретился в США с госсекретарем М.Помпео и доставил письмо Ким Чен Ына к Д.Трампу. После этого Белый дом объявил, что рассчитывает на встречу Ким Чен Ына и Д.Трампа в конце февраля.
Ранее СМИ сообщали, что саммит могут принять Таиланд или Вьетнам.
Первый американо-северокорейский саммит состоялся в июне прошлого года в Сингапуре. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 21 нарушение - Минобороны Азербайджана
Мэрия Баку отказала оппозиции в проведении митинга в субботу
Посол Грузии в Баку вызван в МИД, ему выражен протест в связи с установлением бюста Авагяну в Ахалкалаки – МИД Азербайджана
Инвестиции в промышленность Азербайджана в 2018 году сократились на 21%
Производство продукции в перерабатывающей промышленности Азербайджана в 2018г увеличилось на 8%
Страховые компании в странах СНГ под влиянием геополитической нестабильности и регулятивных изменений
Российские специалисты зафиксировали сильное землетрясение в Перу
Министерство молодежи и агентство по туризму Иркутской области эвакуировали из-за писем с угрозой взрыва
Полиция сообщает о возбуждении дела о краже ценной иконы из фондов Государственного исторического музея
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку состоялась встреча жителей блокадного Ленинграда с молодежью
Bakcell и Premium Bank подписали меморандум о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»