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Второй саммит США-КНДР состоится в течение 60 дней - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что вторая встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет в ближайшие два месяца.

"Да, будет еще одна встреча в течение следующих 60 дней. Таков план", - заявил М.Помпео в интервью в программе The Laura Ingraham Show.

Ранее зампредседателя Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль встретился в США с госсекретарем М.Помпео и доставил письмо Ким Чен Ына к Д.Трампу. После этого Белый дом объявил, что рассчитывает на встречу Ким Чен Ына и Д.Трампа в конце февраля.

Ранее СМИ сообщали, что саммит могут принять Таиланд или Вьетнам.

Первый американо-северокорейский саммит состоялся в июне прошлого года в Сингапуре. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

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Тэги: США, КНДР, САММИТ, ПОМПЕО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]