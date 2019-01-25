Второй саммит США-КНДР состоится в течение 60 дней - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что вторая встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет в ближайшие два месяца.

"Да, будет еще одна встреча в течение следующих 60 дней. Таков план", - заявил М.Помпео в интервью в программе The Laura Ingraham Show.

Ранее зампредседателя Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль встретился в США с госсекретарем М.Помпео и доставил письмо Ким Чен Ына к Д.Трампу. После этого Белый дом объявил, что рассчитывает на встречу Ким Чен Ына и Д.Трампа в конце февраля.

Ранее СМИ сообщали, что саммит могут принять Таиланд или Вьетнам.

Первый американо-северокорейский саммит состоялся в июне прошлого года в Сингапуре. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.