Оперативные службы проверяют 11 школ Иркутска, утром в пятницу получивших электронные письма о минировании, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе городской администрации.
"Ученики и педагоги эвакуированы из зданий. Родителей оповестили, детей отпустили по домам. Сейчас во всех 11 учебных заведениях работают оперативные службы. Учебный процесс будет продолжен после того, как саперы дадут письменное заключение об отсутствии угрозы", - сообщил сотрудник пресс-службы.
По его словам, на данный момент письма поступили в школы №№ 14, 27, 80, 63, 40, 55, 21, 69, 39, 38 и 23.
Ранее сообщалось, что письма с угрозами поступили в школу №14, а также в шесть медицинских учреждений. Эвакуация была организована в областной детской больнице, областной детской туберкулезной больнице, Иркутской районной больнице, городских больницах №8 и №10, а также в областном психиатрическом диспансере №1.
Сообщалось также, что осмотр больницы №10 завершен, пациенты вернулись в палаты, лечебный процесс возобновлен.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 21 нарушение - Минобороны Азербайджана
Мэрия Баку отказала оппозиции в проведении митинга в субботу
Посол Грузии в Баку вызван в МИД, ему выражен протест в связи с установлением бюста Авагяну в Ахалкалаки – МИД Азербайджана
Инвестиции в промышленность Азербайджана в 2018 году сократились на 21%
Производство продукции в перерабатывающей промышленности Азербайджана в 2018г увеличилось на 8%
Страховые компании в странах СНГ под влиянием геополитической нестабильности и регулятивных изменений
Российские специалисты зафиксировали сильное землетрясение в Перу
Министерство молодежи и агентство по туризму Иркутской области эвакуировали из-за писем с угрозой взрыва
Полиция сообщает о возбуждении дела о краже ценной иконы из фондов Государственного исторического музея
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку состоялась встреча жителей блокадного Ленинграда с молодежью
Bakcell и Premium Bank подписали меморандум о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»