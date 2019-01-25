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Регион 25.01.2019 09:01

Письма с сообщениями о "минировании" получили 11 школ в Иркутске, занятия отменены - городская администрация

Оперативные службы проверяют 11 школ Иркутска, утром в пятницу получивших электронные письма о минировании, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе городской администрации.

"Ученики и педагоги эвакуированы из зданий. Родителей оповестили, детей отпустили по домам. Сейчас во всех 11 учебных заведениях работают оперативные службы. Учебный процесс будет продолжен после того, как саперы дадут письменное заключение об отсутствии угрозы", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, на данный момент письма поступили в школы №№ 14, 27, 80, 63, 40, 55, 21, 69, 39, 38 и 23.

Ранее сообщалось, что письма с угрозами поступили в школу №14, а также в шесть медицинских учреждений. Эвакуация была организована в областной детской больнице, областной детской туберкулезной больнице, Иркутской районной больнице, городских больницах №8 и №10, а также в областном психиатрическом диспансере №1.

Сообщалось также, что осмотр больницы №10 завершен, пациенты вернулись в палаты, лечебный процесс возобновлен.

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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, ШКОЛЫ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]