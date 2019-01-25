Разрешение на доступ зятя Трампа к совершенно секретной информации дважды отклонялось сотрудниками безопасности Белого дома

Директор управления кадровой безопасности администрации президента США Карл Кляйн отменил решение двух специалистов по безопасности Белого дома, отказавших советнику администрации президента, зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру в доступе к совершенно секретной информации, сообщает NBC News.

По данным осведомленных источников, заявление Дж.Кушнера о разрешении на доступ к совершенно секретной информации было отклонено двумя специалистами по безопасности Белого дома.

Как заявили собеседники телеканала, это было связано с проверкой, в ходе которой ФБР было обеспокоено данными о бизнесе семьи Дж.Кушнера, его иностранных контактах, зарубежных поездках и встречах, которые он провел во время президентской кампании 2016 года.

Когда К.Кляйн отменил заключение аналитиков безопасности Белого дома, заявление зятя Д.Трампа было отправлено в ЦРУ для получения доступа к еще более секретной информации, так называемой "секретной информация с особым режимом хранения".

Однако после проверки сотрудники ЦРУ отказали Дж.Кушнеру в получении такого доступа. При этом один из них даже позвонил в Белый дом, чтобы узнать, каким образом зять Д.Трампа получил допуск к совершенно секретной информации.

Как отметили собеседники телеканала, случай с Дж.Кушнером - один из 30, когда К.Кляйн отменял решение экспертов по безопасности и разрешал доступ к совершенно секретной информации чиновникам Д.Трампа.

По их словам, до назначения К.Кляйна в мае 2017 года подобный случай произошел всего один раз за три года.

Ранее сообщалось, что зять президента Дж.Кушнер, являющийся официально советником главы государства, имеет право знакомиться с документами только под грифом "Совершенно секретно" и не имеет допуска к особо секретной информации.

23 января демократы в палате представителей конгресса США инициировали проверку того, имел ли право целый ряд высокопоставленных сотрудников администрации США быть в курсе важнейших государственных тайн.

По словам главы комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей Элайджа Каммингса, его комитет интересует информация о допуске к государственным секретам таких лиц, как советник и зять президента США Дж.Кушнер и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.