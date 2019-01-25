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Наука и образование 25.01.2019 09:17

Глава Миннауки призвал не верить слухам о введении платных предметов в школе

В России не будет частично платного среднего образования, заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков на встрече со студентами Новосибирского госуниверситета в пятницу.

"Не верьте слухам. Бесплатное среднее образование - это гарантия государства, прописанная в Конституции", - сказал он, отвечая на вопрос о том, не будет ли в перспективе переведена на платную основу часть предметов или часы сверх некоторого минимума.

"Речи даже не может идти о том, что часть предметов будет платными, часть - бесплатными", - подчеркнул министр.

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Тэги: РОССИЯ, ШКОЛА, ПРЕДМЕТЫ, ПЛАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]