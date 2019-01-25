Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9323 RUR   0.0256 GBR   2.2017 TRY   0.3181

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.13 0.51 Brent 61.09 -0.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 27 Янв 12° 28 Янв

Регион 25.01.2019 09:25

Десять больниц Иркутска, получившие письма с угрозами, восстановили работу после эвакуации - Минздрав региона

Все больницы Иркутской области, получившие в пятницу электронные письма о минировании, прошли проверку и работают в штатном режиме, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Медучреждения обследовали специалисты, угроза не подтвердилась. В настоящее время пациенты вернулись в палаты, врачи - на свои рабочие места. Все больницы восстановили работу в штатном режиме", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, письма с угрозами получили 10 больниц.

Ранее сообщалось, что эвакуация проводится в шести больницах Иркутска, в которые утром в пятницу поступили электронные письма о минировании.

Аналогичные письма также поступили в 11 школ Иркутска, где отменили занятия и сейчас работают саперы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, БОЛЬНИЦЫ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


"Ангарский маньяк" признан виновным в 78 убийствах Четыре лесных пожара тушат в Иркутской области Продовольственный склад горит в Иркутске на площади более 5 тыс. квадратных метров Найдено место аварии вертолета в Иркутской области - МЧС Ангарский маньяк, убивший десятки человек, направлен на психиатрическую экспертизу Осужденный за убийство 22 женщин ангарский маньяк признался еще в 59 убийствах

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]