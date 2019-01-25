Десять больниц Иркутска, получившие письма с угрозами, восстановили работу после эвакуации - Минздрав региона

Все больницы Иркутской области, получившие в пятницу электронные письма о минировании, прошли проверку и работают в штатном режиме, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
"Медучреждения обследовали специалисты, угроза не подтвердилась. В настоящее время пациенты вернулись в палаты, врачи - на свои рабочие места. Все больницы восстановили работу в штатном режиме", - сообщил сотрудник пресс-службы.
По его словам, письма с угрозами получили 10 больниц.
Ранее сообщалось, что эвакуация проводится в шести больницах Иркутска, в которые утром в пятницу поступили электронные письма о минировании.
Аналогичные письма также поступили в 11 школ Иркутска, где отменили занятия и сейчас работают саперы.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 21 нарушение - Минобороны Азербайджана
Мэрия Баку отказала оппозиции в проведении митинга в субботу
Посол Грузии в Баку вызван в МИД, ему выражен протест в связи с установлением бюста Авагяну в Ахалкалаки – МИД Азербайджана
Инвестиции в промышленность Азербайджана в 2018 году сократились на 21%
Производство продукции в перерабатывающей промышленности Азербайджана в 2018г увеличилось на 8%
Страховые компании в странах СНГ под влиянием геополитической нестабильности и регулятивных изменений
Российские специалисты зафиксировали сильное землетрясение в Перу
Министерство молодежи и агентство по туризму Иркутской области эвакуировали из-за писем с угрозой взрыва
Полиция сообщает о возбуждении дела о краже ценной иконы из фондов Государственного исторического музея
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку состоялась встреча жителей блокадного Ленинграда с молодежью
Bakcell и Premium Bank подписали меморандум о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»