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Происшествия 25.01.2019 10:12

Глава Нефтеюганска госпитализирован после обысков, обвинений ему не предъявлялось

Главе Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ) Сергею Дегтяреву не было предъявлено никаких обвинений, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в информационно-аналитическом отделе городской администрации.

"Его никто не отстранял от занимаемой должности. Он по-прежнему продолжает исполнять обязанности главы города. Вчера он весь день был на работе. Его никто не арестовывал. Сегодня администрация работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

В информационно-аналитическом отделе подтвердили, что в администрации города в четверг проходили оперативные мероприятия силовых структур.

"Поскольку официального обвинения главе города и кому-либо не было предъявлено, поэтому назвать это обысками, наверное, невозможно", - добавил представитель администрации, затруднившись ответить на вопрос о том, какие конкретно силовые структуры проводили мероприятия.

Между тем, информированный источник сообщил агентству, что С.Дегтярев был госпитализирован в четверг вечером.

В Нефтеюганской окружной клинической больнице агентству заявили, что С.Дегтярев в настоящее время находится здесь. "Лечится, состояние стабильное", - сказал представитель медицинского учреждения.

Как сообщалось, в администрации Нефтеюганска в четверг проходили обыски.

В пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО заявляли, что они не участвуют в следственных действиях. В пресс-службе УМВД России по округу не подтвердили, но и не опровергли информацию о проводимых обысках.

Правительство ХМАО на официальной странице "Вконтакте" сообщало, что обыски проводятся как в кабинете, так и дома у главы Нефтеюганска.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЕЮГАНСК, АДМИНИСТРАЦИЯ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]