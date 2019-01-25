Глава Нефтеюганска госпитализирован после обысков, обвинений ему не предъявлялось

Главе Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ) Сергею Дегтяреву не было предъявлено никаких обвинений, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в информационно-аналитическом отделе городской администрации.
"Его никто не отстранял от занимаемой должности. Он по-прежнему продолжает исполнять обязанности главы города. Вчера он весь день был на работе. Его никто не арестовывал. Сегодня администрация работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
В информационно-аналитическом отделе подтвердили, что в администрации города в четверг проходили оперативные мероприятия силовых структур.
"Поскольку официального обвинения главе города и кому-либо не было предъявлено, поэтому назвать это обысками, наверное, невозможно", - добавил представитель администрации, затруднившись ответить на вопрос о том, какие конкретно силовые структуры проводили мероприятия.
Между тем, информированный источник сообщил агентству, что С.Дегтярев был госпитализирован в четверг вечером.
В Нефтеюганской окружной клинической больнице агентству заявили, что С.Дегтярев в настоящее время находится здесь. "Лечится, состояние стабильное", - сказал представитель медицинского учреждения.
Как сообщалось, в администрации Нефтеюганска в четверг проходили обыски.
В пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО заявляли, что они не участвуют в следственных действиях. В пресс-службе УМВД России по округу не подтвердили, но и не опровергли информацию о проводимых обысках.
Правительство ХМАО на официальной странице "Вконтакте" сообщало, что обыски проводятся как в кабинете, так и дома у главы Нефтеюганска.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»