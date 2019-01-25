Baki Telefon Rabitesi отбирает поставщика телекоммуникационного оборудования

ООО «Baki Telefon Rabitesi» (Бакинская телефонная связь) отбирает поставщика телекоммуникационного оборудования, говорится в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера и включает два лота: закупка ONT модема (1xPOTS, 4xEthernet) и SC UPC Fast коннектора (лот-1); оборудования для публичного интернета «Public Free Wi-Fi ” (лот-2).
Стоимость участия в каждом лоте -150 манатов. В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.
Прием тендерных предложений будет осуществляться до 17:00 12 марта 2019 года.
Тендерная процедура состоится в 15:00 13 марта.
Телефон для справок: (+99412) 498-39-29, контактное лицо – Мамедов Фаиг.
ООО «Baki Telefon Rabitesi» предоставляет услуги бесперебойной телефонной связи, радиосвязи, широкополосного интернета и другие виды современных телекоммуникационных услуг на территории Баку государственным органам и органам управления, предприятиям и организациям, иностранным юридическим лицам и их представительствам и населению.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»