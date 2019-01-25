Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9323 RUR   0.0256 GBR   2.2017 TRY   0.3181

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.13 0.51 Brent 61.09 -0.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 27 Янв 12° 28 Янв

Транспорт и связь 25.01.2019 09:46

Baki Telefon Rabitesi отбирает поставщика телекоммуникационного оборудования

ООО «Baki Telefon Rabitesi» (Бакинская телефонная связь) отбирает поставщика телекоммуникационного оборудования, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера и включает два лота: закупка ONT модема (1xPOTS, 4xEthernet) и SC UPC Fast коннектора (лот-1); оборудования для публичного интернета «Public Free Wi-Fi ” (лот-2).

Стоимость участия в каждом лоте -150 манатов. В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.

Прием тендерных предложений будет осуществляться до 17:00 12 марта 2019 года.

Тендерная процедура состоится в 15:00 13 марта.

Телефон для справок: (+99412) 498-39-29, контактное лицо – Мамедов Фаиг.

ООО «Baki Telefon Rabitesi» предоставляет услуги бесперебойной телефонной связи, радиосвязи, широкополосного интернета и другие виды современных телекоммуникационных услуг на территории Баку государственным органам и органам управления, предприятиям и организациям, иностранным юридическим лицам и их представительствам и населению.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАКУПКА, ТЕНДЕР


Похожие новости


Бакметрополитен закупает турникеты для строящейся станции Азеришыг направит около 3,6 млн манатов на закупку серверов и оборудования для Центра управления информацией и SCADA Государственное казначейское агентство покупает сетевое оборудование и компьютеры на 0,5 млн манатов Государственное казначейское агентство купит у BestComp Group оборудования на 826 тыс. манатов "AzerGold" приобрело химреагенты и лабораторное оборудование за 430 тыс. манат ЗАО "AzerGold" приобретет у Bestcomp Group IT- оборудование на 221 тыс. манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]