Baki Telefon Rabitesi отбирает поставщика телекоммуникационного оборудования

ООО «Baki Telefon Rabitesi» (Бакинская телефонная связь) отбирает поставщика телекоммуникационного оборудования, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера и включает два лота: закупка ONT модема (1xPOTS, 4xEthernet) и SC UPC Fast коннектора (лот-1); оборудования для публичного интернета «Public Free Wi-Fi ” (лот-2).

Стоимость участия в каждом лоте -150 манатов. В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.

Прием тендерных предложений будет осуществляться до 17:00 12 марта 2019 года.

Тендерная процедура состоится в 15:00 13 марта.

Телефон для справок: (+99412) 498-39-29, контактное лицо – Мамедов Фаиг.

ООО «Baki Telefon Rabitesi» предоставляет услуги бесперебойной телефонной связи, радиосвязи, широкополосного интернета и другие виды современных телекоммуникационных услуг на территории Баку государственным органам и органам управления, предприятиям и организациям, иностранным юридическим лицам и их представительствам и населению.

Н.Аббасова