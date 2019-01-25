Полиция сообщает о возбуждении дела о краже ценной иконы из фондов Государственного исторического музея

Уголовное дело о краже возбуждено по факту пропажи иконы Богоматери Шуйской-Смоленской из фондохранилища Государственного исторического музея.
"В Китай-город (УВД по ЦАО) от представителя организации, поступило сообщение о пропаже предмета представляющего историческую и художественную ценность. По данному факту возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.158 УК РФ (кража в особо крупном размере - ИФ)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.
Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лица, совершившего преступление, добавили там.
Накануне сообщалось, что Государственный исторический музей (ГИМ) провёл внутреннюю проверку и обратился в правоохранительные органы из-за того, что хранитель не выдал на запланированную выставку икону "Богоматерь Смоленская Шуйская".
"В настоящее время проводится полная сверка фонда древнерусской живописи (около 30 тысяч единиц хранения), только по результатам которой можно будет официально заявить, что икона не найдена. Более года фонды отдела древнерусской живописи находятся во временном хранилище в складированном состоянии на время реставрации в помещениях стационарного фондохранилища", - сказали в пресс службе музея журналистам в четверг.
В музее рассказали, что икона XVI века в августе 2018 года вернулась в фонды ГИМА после экспонирования в Мурманском музее. Но в начале декабря того же года хранитель не выдал ее на плановую выставку.
"По данному факту было начато служебное расследование и сверка коллекции хранителя, в ходе которой икона не была обнаружена", - продолжили в музее.
Согласно инструкциям, ГИМ поставил в известность Минкультуры и обратился с заявлением в правоохранительные органы.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 21 нарушение - Минобороны Азербайджана
Мэрия Баку отказала оппозиции в проведении митинга в субботу
Посол Грузии в Баку вызван в МИД, ему выражен протест в связи с установлением бюста Авагяну в Ахалкалаки – МИД Азербайджана
Инвестиции в промышленность Азербайджана в 2018 году сократились на 21%
Производство продукции в перерабатывающей промышленности Азербайджана в 2018г увеличилось на 8%
Страховые компании в странах СНГ под влиянием геополитической нестабильности и регулятивных изменений
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
В КНДР заявляют о стремлении к новой эре сотрудничества с США
Астана готова провести в 2025 году конгресс ООН по противодействию криминалу
Евросоюз готов содействовать внедрению новых технологий в охрану природы в Центральной Азии - представитель ЕС
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку состоялась встреча жителей блокадного Ленинграда с молодежью
Bakcell и Premium Bank подписали меморандум о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»