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Происшествия 25.01.2019 10:20

Полиция сообщает о возбуждении дела о краже ценной иконы из фондов Государственного исторического музея

Уголовное дело о краже возбуждено по факту пропажи иконы Богоматери Шуйской-Смоленской из фондохранилища Государственного исторического музея.

"В Китай-город (УВД по ЦАО) от представителя организации, поступило сообщение о пропаже предмета представляющего историческую и художественную ценность. По данному факту возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.158 УК РФ (кража в особо крупном размере - ИФ)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лица, совершившего преступление, добавили там.

Накануне сообщалось, что Государственный исторический музей (ГИМ) провёл внутреннюю проверку и обратился в правоохранительные органы из-за того, что хранитель не выдал на запланированную выставку икону "Богоматерь Смоленская Шуйская".

"В настоящее время проводится полная сверка фонда древнерусской живописи (около 30 тысяч единиц хранения), только по результатам которой можно будет официально заявить, что икона не найдена. Более года фонды отдела древнерусской живописи находятся во временном хранилище в складированном состоянии на время реставрации в помещениях стационарного фондохранилища", - сказали в пресс службе музея журналистам в четверг.

В музее рассказали, что икона XVI века в августе 2018 года вернулась в фонды ГИМА после экспонирования в Мурманском музее. Но в начале декабря того же года хранитель не выдал ее на плановую выставку.

"По данному факту было начато служебное расследование и сверка коллекции хранителя, в ходе которой икона не была обнаружена", - продолжили в музее.

Согласно инструкциям, ГИМ поставил в известность Минкультуры и обратился с заявлением в правоохранительные органы.

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Тэги: МОСКВА, ИКОНА, ПРОПАЖА, ДЕЛО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]