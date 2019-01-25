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ТЭК 25.01.2019 10:25

Азербайджан в 2018г увеличил добычу газа на 7%, сохранил добычу нефти на уровне 2017г - Госкомстат

Добыча нефти в Азербайджане в 2018 году составила 38,758 млн тонн, что соответствует показателю 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике

«В 2018 году в Азербайджане было добыто 38 млн 758 тыс. тонн нефти, из которой 38 млн 706,1 тыс. тонн пришлось на товарную нефть. По сравнению с показателями 2017 года добыча нефти, в том числе и товарной, продемонстрировала нулевой рост», - отметили в ведомстве.

По данным Госкомстата, добыча газа в Азербайджане в 2018 году составила 30 млрд 592,2 млн кубометров (рост на 7,1%). При этом, добыча товарного газа составила 19 млрд 209,9 млн кубометров (рост на 5,8%).

Ранее министерство энергетики Азербайджана, опираясь на оперативные данные, сообщило, что добыча нефти в стране в 2018 году составила 38,802 млн тонн (рост на 0,3%), газа - 30 млрд 422 млн кубометров (рост на 6,4%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]