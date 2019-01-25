Евросоюз готов содействовать внедрению новых технологий в охрану природы в Центральной Азии - представитель ЕС

Евросоюз готов делиться своим опытом со центральноазиатскими странами и содействовать внедрению новых технологий в сферу охраны природы региона, заявил спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан на конференции "Европейский союз - Центральная Азия", проходящей в Ташкенте 24-25 января.

"Сегодня на новом этапе развития стран региона между ними налажен тесный диалог по вопросам рационального управления водными ресурсами, эффективного использования трансграничных рек, противодействия изменениям климата. В результате появляется возможность выработки таких важных для региона предложений, как охрана природы, переход на циклическую экономику. Евросоюз готов делиться своим опытом в этом направлении, содействовать внедрению новых технологий в сферу", - сказал П.Буриан.

По его словам ЕС и партнерам необходимо консолидировать усилия для решения общих вызовов, таких, как устойчивое и трансграничное управление водными ресурсами, адаптация к климатическим изменениям и смягчение их последствий, совершенствование управления природоохранной деятельностью и переход к экономике замкнутого цикла.

На конференции высокого уровня в Ташкенте рассматриваются актуальные аспекты смягчения последствий изменения климата и продвижение "зеленой" экономики в регионе. В ней принимают участие делегации Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, представители природоохранных организаций стран-членов ЕС, профильных структур ООН, специалисты ЕБРР, руководители международных аналитических центров.

По итогам конференции будет принят пакет программных документов и согласованно техническое задние рабочей группы ЕС - Центральная Азия, сообщил журналистам "на полях" форума зампредседателя комитета министерства сельского хозяйства Казахстана Игорь Коваль.

"В современных условиях приоритетное значение имеет рациональное использование и управление водными ресурсами трансграничных рек. Важно, чтобы каждая страна выполняла договоренности по вододелению. Прорабатывается вопрос создания межгосударственного центральноазиатского водно-энергетического консорциума", - сказал И.Коваль.

Участники форума отметили, что в последние годы усилия стран Центральной Азии по улучшению экологической ситуации в регионе приобрели постоянных характер. Свидетельством этому стали заседание Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала в Туркменбаши в августе 2018 года, разработка Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии конвенции об использовании водных ресурсов Амударьи и Сырдарьи, создание специального Трастового фонда по региону Приаралья под эгидой ООН.

Нынешняя конференция высокого уровня является платформой для сотрудничества в области экологии и предусматривает формирование перспективных программ содействия ЕС странам Центральной Азии в вопросах охраны окружающей среды, изменения климата и использования водных ресурсов. Данная платформа, организованная в 2009 году по инициативе Италии под эгидой Евросоюза, стала важной составляющей двустороннего и многостороннего взаимодействия между странами региона.

Первый проект в рамках этой платформы был осуществлен в 2012-2014 годах. Второй проект, рассчитанный на 2016-2018 годы, предусматривает укрепление диалога, нацеленного на обеспечение устойчивого развития в странах Центральной Азии, расширение сотрудничества с Евросоюзом в области экологии.

На конференции были представлены итоги деятельности платформы по сотрудничеству в области охраны окружающей среды и водных ресурсов "Европейский союз - Центральная Азия" за 2015-2018 годы.