Российские специалисты зафиксировали сильное землетрясение в Перу

Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован в Перу в 70 км юго-восточнее города Ика, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 07:45 мск в пятницу, имел координаты -14.49 градуса южной широты и -75.27 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".