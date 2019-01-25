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Экология 25.01.2019 10:35

Российские специалисты зафиксировали сильное землетрясение в Перу

Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован в Перу в 70 км юго-восточнее города Ика, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 07:45 мск в пятницу, имел координаты -14.49 градуса южной широты и -75.27 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

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Тэги: РОССИЯ, ПЕРУ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]