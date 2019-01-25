Российские специалисты зафиксировали сильное землетрясение в Перу

Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован в Перу в 70 км юго-восточнее города Ика, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 07:45 мск в пятницу, имел координаты -14.49 градуса южной широты и -75.27 градуса западной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»