Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9323 RUR   0.0256 GBR   2.2017 TRY   0.3181

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.13 0.51 Brent 61.09 -0.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 27 Янв 12° 28 Янв

Регион 25.01.2019 11:20

Астана готова провести в 2025 году конгресс ООН по противодействию криминалу

Казахстан готов провести в Астане в 2025 году один из наиболее крупных глобальных форумов по обсуждению проблем противодействия преступности и уголовному правосудию, сообщила в пятницу пресс-служба агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции (АДГСПК).

В сообщении отмечается, что на Азиатско-тихоокеанском региональном совещании в Бангкоке по подготовке к 14-му Конгрессу ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию казахстанская делегация во главе с зампредом АДГСПК Олжасом Бектеновым "внимательно ознакомилась с вопросами организационного обеспечения и содержательного наполнения Конгресса".

"В своем выступлении на совещании Бектенов заявил о готовности нашей страны принять Конгресс в 2025 году и обеспечить высокий уровень его проведения", - отмечается в сообщении.

Ранее предложение рассмотреть возможность проведения такого форума в Астане высказал руководитель антикоррупционного подразделения Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) Димитрий Влассис.

Данный конгресс проводится один раз в пять лет, на нем обсуждаются проблемы противодействия преступности, в том числе ее транснациональные и организованные формы. Конгресс проходит с участием представителей правительств, гражданского общества, академических кругов и экспертов со всего мира в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.

14-й Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию пройдет в Киото (Япония) 20-27 апреля 2020 года. На региональном совещании в Таиланде были обсуждены основные пункты повестки дня и тем семинаров-практикумов предстоящего конгресса в Киото, отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ООН, АНТИКРИМИНАЛ, КОНГРЕСС


Похожие новости


Казахстан расширит участие в миротворческих операциях ООН - постпред Назарбаев предлагает разработать на площадке ООН общие правила использования криптовалют Казахстан приступил к председательству в Совете Безопасности ООН Дебаты высокого уровня на тему нераспространения пройдут в СБ ООН 18 января под председательством Назарбаева Церемонию вступления Казахстана в права председателя Совбеза ООН откроет Назарбаев - спикер сената Казахстан выступает за расширение состава Совбеза ООН - глава МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]