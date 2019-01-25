Астана готова провести в 2025 году конгресс ООН по противодействию криминалу

Казахстан готов провести в Астане в 2025 году один из наиболее крупных глобальных форумов по обсуждению проблем противодействия преступности и уголовному правосудию, сообщила в пятницу пресс-служба агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции (АДГСПК).
В сообщении отмечается, что на Азиатско-тихоокеанском региональном совещании в Бангкоке по подготовке к 14-му Конгрессу ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию казахстанская делегация во главе с зампредом АДГСПК Олжасом Бектеновым "внимательно ознакомилась с вопросами организационного обеспечения и содержательного наполнения Конгресса".
"В своем выступлении на совещании Бектенов заявил о готовности нашей страны принять Конгресс в 2025 году и обеспечить высокий уровень его проведения", - отмечается в сообщении.
Ранее предложение рассмотреть возможность проведения такого форума в Астане высказал руководитель антикоррупционного подразделения Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) Димитрий Влассис.
Данный конгресс проводится один раз в пять лет, на нем обсуждаются проблемы противодействия преступности, в том числе ее транснациональные и организованные формы. Конгресс проходит с участием представителей правительств, гражданского общества, академических кругов и экспертов со всего мира в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.
14-й Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию пройдет в Киото (Япония) 20-27 апреля 2020 года. На региональном совещании в Таиланде были обсуждены основные пункты повестки дня и тем семинаров-практикумов предстоящего конгресса в Киото, отмечается в сообщении.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»