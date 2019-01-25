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Финансы 25.01.2019 10:44

Азерсу отбирает аудитора финотчетностей

АО «Азерсу» отбирает компанию для проведения аудита финансовой отчетности общества, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Компании, которые заинтересованы в участии в тендере, должны обладать необходимыми финансовыми и техническими возможностями.

Госпошлина за участие в тендере составляет 300 манатов.

Прием предложений по тендеру будет проводиться до 12 марта 2019 года, тендерная процедура состоится 13 марта.

Контактный телефон: (012) 431-47-67 (внутренний - 1087).

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРСУ, АУДИТОР, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]