Азерсу отбирает аудитора финотчетностей

АО «Азерсу» отбирает компанию для проведения аудита финансовой отчетности общества, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Компании, которые заинтересованы в участии в тендере, должны обладать необходимыми финансовыми и техническими возможностями.

Госпошлина за участие в тендере составляет 300 манатов.

Прием предложений по тендеру будет проводиться до 12 марта 2019 года, тендерная процедура состоится 13 марта.

Контактный телефон: (012) 431-47-67 (внутренний - 1087).

А.Мамедов