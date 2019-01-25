Транспортировка нефти по БТД в 2018г незначительно увеличилась

Объем прокачки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в 2018 году составил 33 млн 827,1 тыс. тонн, что на 0,2% выше показателя 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
«В 2018 году по нефтепроводу БТД прокачано 33 млн 827,1 тыс. тонн нефти, что составляет 81,5% от общего объема нефти, транспортированной по магистральным нефтепроводам Азербайджана за отчетный период», - отметили в комитете.
По данным ведомства, прокачка транзитной нефти в 2018 году по нефтепроводу БТД составила 6 млн 530,2 тыс. тонн (рост на 1,5% по сравнению с показателем 2017 года).
Ранее Минэнерго, опираясь на оперативные данные, сообщило, что транспортировка по БТД азербайджанской нефти в 2018 году составила 27 млн 452,2 тыс. тонн.
В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз. Также, начиная с июня 2010 года, по БТД осуществляется прокачка туркменской нефти.
Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.
Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»