Страховые компании в странах СНГ под влиянием геополитической нестабильности и регулятивных изменений

Страховые компании Содружества Независимых Государств (СНГ) действуют в условиях операционной волатильности и геополитической нестабильности, характеризующих данный регион, по данным нового специального отчета компании AM Best. В исследовательском отчете, озаглавленном "Страховые компании в странах СНГ в условиях геополитической нестабильности и регулятивных изменений" компания AM Best отмечает, что несмотря на то, что в целом экономическая ситуация в странах СНГ в 2018 г. улучшилась по сравнению с предыдущими годами, трудности в секторе страхования сохраняются.

Старший финансовый аналитик Валерия Ермакова прокомментировала: "Компания AM Best отмечает, что страховые компании этого региона сталкиваются с проблемами, связанными с развитием регулирования, ограниченными инвестиционными возможностями и колебаниями валютных курсов. Поскольку местные органы регулирования движутся в направлении риск-ориентированного надзора, то по мере перехода к новому режиму компаниям приходится сталкиваться с дополнительными расходами и операционными барьерами. Этот процесс может быть особенно трудным, если учесть, что система риск-менеджмента в этом регионе находится на этапе формирования".

Компания AM Best рейтингует ряд компаний в Казахстане, России и Азербайджане и ведет мониторинг тенденций в области страхования и экономики в этих и других странах СНГ. По состоянию на 31 декабря 2018 г. более трети рейтингуемых страховщиков из СНГ имели кредитные рейтинги AM Best в диапазоне "bb+" и ниже. Рейтинги этих компаний обычно сдержаны их невысокими результатами операций, недостатками в риск-менеджменте или относительно низким уровнем капитализации с поправкой на риск. В свою очередь компании с кредитными рейтингами "bbb-" и выше характеризуются стабильно высокими результатами или хорошими рыночными позициями.

Компания AM Best полагает, что в будущем в странах СНГ стремление местных компаний к повышению своей эффективности и укреплению своего бизнес профиля будут способствовать дальнейшей рыночной консолидации. Учитывая сложные операционные условия, малые игроки, вероятно, столкнутся с трудностями при сохранении своих технических прибылей и сильных капитальных позиций, а более крупные участники рынка, обладающие известными брендами и надежными системами контроля риска, с большей вероятностью смогут выдержать рыночную волатильность и ужесточение регулирования.

Директор исследовательского отдела Иветт Эссен сказала: "Обычно высокая стоимость привлечения страхового бизнеса в СНГ, в сочетании с относительно высокой инфляцией убытков, оказывают отрицательное воздействие на технические результаты. Целый ряд компаний старается добиться экономии от масштаба за счет приобретений других страховщиков и, таким образом, снизить свои операционные расходы и увеличить прибыль. С другой стороны, ужесточение контроля со стороны регулирующих органов привело к тому, что некоторые компании добровольно покинули рынок, вызвав еще более высокую концентрацию индустрии, особенно среди крупнейших игроков".