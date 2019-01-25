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Дальнее зарубежье 25.01.2019 12:33

США начнут возвращать мигрантов в Мексику на время рассмотрения их запросов о статусе беженца

Соединенные Штаты в рамках новой миграционной политики начнут в пятницу отправлять обратно в Мексику иммигрантов, которые подали запрос о статусе беженца, но еще не получили его, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного сотрудника министерства внутренней безопасности США.

В рамках новых мер людям, которые, начиная с пятницы, будут прибывать в пограничные пункты, будут выдавать уведомление, в котором говорится, когда именно они должны явиться в суд в США для получения ответа по их запросу на убежище. До этой даты им нельзя будет находиться на территории США, а в случае пересечения границы их будут отправлять обратно в Мексику.

Американские СМИ отмечают, что до сих пор власти США разрешали остаться на американской территории тем мигрантам, которые подали официальный запрос на получение статуса беженца.

По словам собеседника CNN, новые меры в рамках миграционной политики направлены, главным образом, на то, чтобы лучше контролировать наплыв иммигрантов из стран Центральной Америки. Он назвал эту политику "систематичным подходом для уменьшения наплыва бесконтрольной массовой миграции на южной границе".

На этой неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США немедленно начнут возвращать в Мексику нелегальных мигрантов на время проведения процедур, связанных с рассмотрением их запросов на статус беженца.

"Мы немедленно приступим к осуществлению. Лица, прибывающие в Соединенные Штаты из Мексики - незаконно или без надлежащих документов - будут возвращены в Мексику на время их иммиграционных процедур", - сказал М.Помпео.

Ранее о решении выдворять из США в Мексику нелегальных мигрантов, добивающихся убежища, до принятия решения по их делу, заявила министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен.

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Тэги: США, МЕКСИКА, МИГРАНТЫ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]