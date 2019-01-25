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Цукерберг и другие благотворители вложат $500 млн в доступное жилье в Сан-Франциско

Благотворительный фонд, в который входит глава и основатель Facebook Inc. Марк Цукерберг, планирует инвестировать $500 млн на поддержку доступного жилья в районе Сан-Франциско, сообщает Dow Jones.

В планах фонда, который уже собрал $260 млн из обозначенной суммы, содействовать строительству как минимум 8 тыс. доступных домов в течение 10 лет, а также препятствовать появлению дорогого жилья на месте существующей дешевой недвижимости в регионе.

Сан-Франциско, где расположены штаб-квартиры крупнейших высокотехнологичных компаний США, в последние годы отличается одними из самых высоких темпов роста цен на дома в стране. Из-за этого многие местные жители вынуждены переезжать в другие города, и даже высокооплачиваемые сотрудники стартапов с трудом могут себе позволить съем или покупку жилья.

С 2010 года в регионе было создано более 700 тыс. новых рабочих мест, однако число построенных новых домов едва превышает 100 тыс.

Ранее недавно избранный губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал потратить $500 млн средств из бюджета штата на жилье для семей со средним уровнем дохода и призвал компании сделать аналогичный вклад в решение жилищной проблемы.

В середине января о намерении инвестировать $500 млн в доступное жилье в районе своей штаб-квартиры сообщила Microsoft Corp. Ее головной офис находится неподалеку от Сиэтла.

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Тэги: США, FACEBOOK, ЖИЛЬЕ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]