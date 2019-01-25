Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9323 RUR   0.0256 GBR   2.2017 TRY   0.3181

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.13 0.51 Brent 61.09 -0.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 27 Янв 12° 28 Янв

Дальнее зарубежье 25.01.2019 13:00

Цукерберг отрицает для Facebook возможность продажи данных пользователей

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг отверг возможность продажи компанией данных пользователей социальной сети.

"Мы не продаем данные пользователей, хотя (СМИ - ИФ) часто сообщают, что мы это делаем. На самом деле, продажа информации о пользователях противоречила бы нашим деловым интересам, поскольку это бы сократило уникальную ценность нашего сервиса для рекламодателей", - написал он в колонке The Wall Street Journal.

"У нас есть мощный стимул защищать информацию пользователей", - добавил М.Цукерберг.

По его словам, компания, вне всяких сомнений, собирает некоторые данные пользователей на основании их отметок "нравится" для демонстрации им релевантной рекламы.

"Но эта информация имеет принципиальное значение для безопасности и работы наших сервисов", - пишет основатель Facebook.

Он отмечает, что видит основными принципами работы с личными данными людей прозрачность, выбор и контроль.

"Нам нужно быть ясными на тему того, каким образом мы используем информацию, а люди должны иметь выбор в том, как используется их информация", - добавил М.Цукерберг.

Он рассказал, что в момент создания Facebook он не задумывал ее как глобальную компанию, а желал создать сервис, который позволит людям держать связь и узнавать информацию друг о друге.

"Я стал получать много вопросов о нашей бизнес-модели, поэтому я объясняю принцип, согласно которому мы работаем. Я полагаю, что каждому нужно дать голос и возможность выйти на связь. Если мы хотим служить всем, то нам нужен сервис, который доступен каждому. Лучший способ это сделать - предоставить услуги бесплатно, благодаря рекламе это возможно", - объяснил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, FACEBOOK, ЦУКЕРБЕРГ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Цукерберг и другие благотворители вложат $500 млн в доступное жилье в Сан-Франциско Facebook удалил более ста подозрительных аккаунтов в преддверии выборов в конгресс США Facebook выпустила свой первый гаджет Facebook начал проверять достоверность фото и видео Цукерберг: Facebook лучше подготовлен к борьбе с вмешательством в выборы, чем два года назад Цукерберг призвал бороться с вмешательством "финансово обеспеченных противников" в американскую демократию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]