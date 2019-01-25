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СНГ 25.01.2019 13:19

В МИД РФ предупреждают о субботних акциях "желтых" жилетов во Франции

МИД России предупредил соотечественников о намеченных на субботу во Франции акций протеста "желтых жилетов".

"Во Франции 26 января - общенациональные акции протеста сторонников движения "желтые жилеты"; повышенные меры безопасности; угроза столкновений протестующих с силами правопорядка", - сообщил в пятницу в своем микроблоге в Twitter cитуационно-кризисный центр МИД РФ.

"Желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Намеченная на ближайшую субботу акция будет десятой по счету. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

Выбор такого названия связан с тем, что протестующие надевали светоотражающие жилеты желтого цвета, которые хранятся в машинах у всех водителей.

Движение не связано с какой бы то ни было политической партией, не координируется с профсоюзами. У него нет четкой иерархии: многие указания демонстранты получают от единомышленников через соцсети.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ФРАНЦИЯ, АКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]