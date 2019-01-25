МИД России предупредил соотечественников о намеченных на субботу во Франции акций протеста "желтых жилетов".
"Во Франции 26 января - общенациональные акции протеста сторонников движения "желтые жилеты"; повышенные меры безопасности; угроза столкновений протестующих с силами правопорядка", - сообщил в пятницу в своем микроблоге в Twitter cитуационно-кризисный центр МИД РФ.
"Желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Намеченная на ближайшую субботу акция будет десятой по счету. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.
Выбор такого названия связан с тем, что протестующие надевали светоотражающие жилеты желтого цвета, которые хранятся в машинах у всех водителей.
Движение не связано с какой бы то ни было политической партией, не координируется с профсоюзами. У него нет четкой иерархии: многие указания демонстранты получают от единомышленников через соцсети.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»