Проблемы, связанные с ДРСМД, исходят от России, а не от США - Столтенберг

Россия, а не США, несет ответственность за проблемы, возникшие с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью BBC.

"Мы ведь не видим новых американских ракет , но зато мы видим новые российские ракеты", - сказал он, объясняя ситуацию вокруг ДРСМД.

По мнению Й.Столтенберга, из всех проблем, с которыми сталкивается в настоящее время Североатлантический альянс, эта - наиболее серьезная.

Как сообщалось, вопрос о судьбе ДРСМД, как ожидается, будет обсуждаться в пятницу на заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе.

Говоря о вызовах, с которым сталкивается альянс, Й.Столтенберг пояснил, что сейчас ситуация сложнее, чем во времена холодной войны. "Тогда у НАТО была только одна угроза - это СССР", - сказал генсек. Теперь же НАТО должна противостоять потенциальным угрозам, исходящим с самых разных направлений.