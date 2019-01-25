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Дальнее зарубежье 25.01.2019 13:29

Проблемы, связанные с ДРСМД, исходят от России, а не от США - Столтенберг

Россия, а не США, несет ответственность за проблемы, возникшие с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью BBC.

"Мы ведь не видим новых американских ракет , но зато мы видим новые российские ракеты", - сказал он, объясняя ситуацию вокруг ДРСМД.

По мнению Й.Столтенберга, из всех проблем, с которыми сталкивается в настоящее время Североатлантический альянс, эта - наиболее серьезная.

Как сообщалось, вопрос о судьбе ДРСМД, как ожидается, будет обсуждаться в пятницу на заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе.

Говоря о вызовах, с которым сталкивается альянс, Й.Столтенберг пояснил, что сейчас ситуация сложнее, чем во времена холодной войны. "Тогда у НАТО была только одна угроза - это СССР", - сказал генсек. Теперь же НАТО должна противостоять потенциальным угрозам, исходящим с самых разных направлений.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, РОССИЯ, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]