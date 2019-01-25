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ЕС не сможет обойтись без НАТО, особенно после Brexit, считает Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что ЕС не сможет в случае создания Европейской армии заменить Североатлантический альянс в том, что касается обеспечения своей безопасности.

"Особенно после Brexit ЕС не сможет никоим образом заменить НАТО, так как 80% финансирования на НАТО будет поступать от стран-членов альянса, не входящих в ЕС", - сказал Й.Столтенберг в интервью BBC.

По его словам, важность НАТО - "это не только вопрос денег, но и географии". "Канада, Великобритания. США на Западе, Турция ведет борьбу с терроризмом. Этот альянс важен для безопасности ЕС", - сказал генсек НАТО.

В ноябре прошлого года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе для обороны необходима единая армия, которая бы не зависела от США. Позднее идею поддержала канцлер Германии Ангела Меркель и председатель Европарламента Антонио Таяни.

Президент США Дональд Трамп ранее подверг резкой критике такое предложение французского коллеги.

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Тэги: НАТО, СТОЛТЕНБЕРГ, ЕС, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]