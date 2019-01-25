ЕС не сможет обойтись без НАТО, особенно после Brexit, считает Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что ЕС не сможет в случае создания Европейской армии заменить Североатлантический альянс в том, что касается обеспечения своей безопасности.
"Особенно после Brexit ЕС не сможет никоим образом заменить НАТО, так как 80% финансирования на НАТО будет поступать от стран-членов альянса, не входящих в ЕС", - сказал Й.Столтенберг в интервью BBC.
По его словам, важность НАТО - "это не только вопрос денег, но и географии". "Канада, Великобритания. США на Западе, Турция ведет борьбу с терроризмом. Этот альянс важен для безопасности ЕС", - сказал генсек НАТО.
В ноябре прошлого года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе для обороны необходима единая армия, которая бы не зависела от США. Позднее идею поддержала канцлер Германии Ангела Меркель и председатель Европарламента Антонио Таяни.
Президент США Дональд Трамп ранее подверг резкой критике такое предложение французского коллеги.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»