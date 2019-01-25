Президент Молдавии не верит в формирование парламентского большинства по итогам февральских выборов

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что после парламентских выборов, которые пройдут в стране в конце февраля, может не получиться сформировать парламентское большинство, что спровоцирует досрочные выборы.

"Если не будет создано парламентское большинство, я не исключаю, что в этом же году будут организованы и досрочные парламентские выборы. Говорю об этом потому, что вероятность создания альянса между любыми из формирований, которые войдут в парламент, очень мала. Таким образом, 2019 год будет отмечен волной избирательных процессов", - заявил И.Додон на приеме для иностранных дипломатов в минувший четверг.

Его цитирует в пятницу в пресс-службе президента.

Глава государства считает "чрезвычайно важным, чтобы эти выборы проходили как можно более корректно и прозрачно, электоральные конкуренты избегали грубых манипуляций, не допускали фальсификаций и не злоупотребляли административными рычагами".

"И чтобы избежать подобных нарушений я обратился к вам, к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и ко многим другим международным и региональным организациям с просьбой делегировать как можно больше наблюдателей для мониторинга избирательной кампании", - сказал И.Додон.

Он еще раз разъяснил, что отказался от намерения участвовать в избирательной кампании в качестве кандидата в депутаты, чтобы "в качестве главы государства сосредоточить свое внимание на внутренней и внешней рабочей программе для обеспечения стратегического развития страны".

"Это было необходимое и правильное решение в сложившейся ситуации, когда весь аппарат государственного управления глубоко политизирован и отправлен некоторыми политическими деятелями на электоральные баррикады. В нынешних условиях, когда избирательная кампания уже отмечена лавиной агрессивного и безответственного популизма, мы сочли, что институт президентства должен оставаться беспристрастным, а президент республики должен позиционировать себя выше состязания", - отметил И.Додон.

По словам президента, он искренне желает, "чтобы эти выборы закончились образованием единого и прочного большинства, которое сформирует совершенно новое, более ответственное, ориентированное на социальные программы правительство".

"Только такая конъюнктура может обеспечить необходимые политические изменения в Молдавии и будет способствовать созданию новых предпосылок для сбалансирования международных отношений, как с Западом, так и с Востоком, твердо сохраняя статус нейтралитета. В то же время такая ситуация позволила бы вернуть Молдавия в естественное русло осуществления качественных реформ, которые так необходимы для стимулирования социально-экономического развития страны", - подчеркнул И.Додон.

25 января, в Молдавии стартовала избирательная кампания по выборам в парламент, которые состоятся 24 февраля. Для участия в выборах подали документы 15 партий и около 400 кандидатов по одномандатным округам. Из них уже зарегистрировано 9 партий и более 250 кандидатов. У Центризбиркома есть еще семь дней для рассмотрения документов претендентов, которые подали документы в последние дни перед официальным стартом избирательной кампании.

Выборы в парламент Молдавии впервые пройдут не по пропорциональной, а по смешанной системе - 51 депутат будет избран по одномандатным округам, а 50 - по партийным спискам. Два округа созданы для жителей Приднестровья, которые смогут проголосовать на избирательных участках на правом берегу Днестра. Еще три депутата будут избраны по округам для граждан Молдавии, работающих за рубежом.