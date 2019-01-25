Инвалиды I и II группы в Азербайджане смогут усыновлять детей - Минтруда

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана готовит пакет изменений в Семейный кодекс, касающихся механизмов усыновления/удочерения, заявил завотделом по политике социальной защиты людей с инвалидностью Минтруда Сабир Годжаев.

«В феврале-марте правительству будут представлены предложения по внесению поправок в Семейный кодекс, касающихся механизма усыновления. Перед этим они будут согласованы с соответствующими ведомствами и структурами», - сказал С.Годжаев на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, основной целью изменений является облегчение и, одновременно, обеспечение прозрачности процедуры усыновления, а также стремление обеспечить наиболее комфортные условия жизни для детей.

«Поправки будут направлены на создание прозрачной системы усыновления с тем, чтобы каждому ребенку найти место в достойной семье. Первостепенной задачей мы считаем возвращение брошенных детей в свои семьи, с целью чего будут созданы соответствующие законодательные механизмы поддержки. Если же возвращение к родным родителям станет невозможным, то, в любом случае, необходимо охватить всех детей соответствующим механизмом усыновления», - подчеркнул С.Годжаев.

Завотделом отметил, что с 1 июня начнет действовать электронная подсистема «Лишенные родительской опеки дети и усыновление», содержащая необходимую информацию о желающих усыновить детей семьях, определенные данные о воспитывающихся в детских домах и уже усыновленных детях.

«Мы будем вести учет детей, лишенных родительской опеки, и семей, желающих усыновить их», - сказал он, добавив, что соответствующая деятельность в этом направлении осуществляется экспертами в рамках специально созданной рабочей группы.

По словам представителя Минтруда, эти меры реализуются с учетом международного опыта.

С.Годжаев отметил, что поправки в Семейный кодекс также будут способствовать уменьшению бюрократической волокиты. «В создаваемой подсистеме будет вестись единый учет информации всех соответствующих структур. Если, скажем, раньше для усыновления необходимо было сделать, образно говоря, десять шагов, то в будущем их количество сократится. Облегчение процедуры усыновления приведет и к уменьшению числа оформляемых документов», - подчеркнул он.

Он добавил, что будет создан механизм мониторингового контроля за созданными в семьях условиями жизни для усыновленных детей вплоть до достижения ими 18-летнего возраста.

«В этой связи будет вестись серьезный анализ семей, желающих усыновить чужих детей. Для каждого конкретно ребенка будет подбираться наиболее подходящие для него родители. Будут также применяться испытательные сроки в несколько месяцев, после чего будет принято окончательно решение по вопросу усыновления», - отметил С.Годжаев.

По его словам, из законодательства будут изъяты ограничения, касающиеся запрета на усыновление детей гражданами, имеющими I и II группу инвалидности.

«Дискриминация для граждан с инвалидностью I и II групп будет ликвидирована. С этой целью будет изучаться то, в какой степени физический недуг ограничивает жизнь взрослых людей, из чего и определяться – можно ли взрослому доверить воспитание чужого ребенка», - сказал он.

Завотделом Минтруда также отметил, что будет пересмотрен пункт о разнице в возрасте между усыновляемыми детьми и их потенциальными родителями.

«При отборе родителей для усыновляемых детей будут также учитываться такие критерии, как доходы семьи и, в том числе, способна ли она обеспечить минимальные расходы на ребенка. Будут также учитываться и другие члены семей, проживающие в одной квартире с ними, их здоровье, наличие судимости и, в целом, другие возможные проблемы, способные негативно отразиться на судьбе усыновляемых детей», - подчеркнул С.Годжаев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 10 декабря 2018 года Указ о мерах по усовершенствованию управления сферы усыновления, предусматривающих создание подсистемы «Лишенные родительской опеки дети и усыновление».

В соответствии с указом, Минтруда и социальной защиты населения Азербайджана необходимо создать в централизованной электронно-информационной системе ведомства подсистему «Лишенные родительской опеки дети и усыновление» и обеспечить начало ее работы с 1 июня 2019 года.

Данные меры необходимо осуществить с целью ведения учета лишенных родительской опеки и усыновляемых детей, лиц, желающих усыновить их, а также обеспечения других электронных услуг в сфере усыновления.

Контроль по осуществлению мер, направленных на улучшение условий жизни усыновляемых детей, в том числе со стороны иностранцев и лиц без гражданства, а также других соответствующих мероприятий будет заниматься МТСЗН.

Р.Бабаев