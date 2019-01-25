Авиакомпании США предупреждают об очередях и рисках для безопасности из-за шатдауна

Приостановка работы правительства США, начавшаяся еще 22 декабря прошлого года и уже ставшая рекордной по продолжительности в истории, негативно влияет на работу американских авиакомпаний, заявляют представители авиаперевозчиков.

"Мы близки к критической точке, - сказал CEO JetBlue Робин Хейз. - Чем дольше это продолжается, тем дольше будет восстановление авиационной инфраструктуры".

Ранее о возможных перебоях в расписаниях рейсов и о снижении выручки в первом квартале предупредили такие компании, как Southwest Airlines, United Continental и Delta Air Lines.

Около четверти учреждений федерального правительства США приостановили свою работу после того, как Конгресс и президент Дональд Трамп не смогли достичь соглашения о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

Как следствие, примерно 800 тыс. госслужащих в США в настоящее время либо работают без зарплаты, либо отправлены в неоплачиваемый отпуск во время "шатдауна". Это касается в том числе авиадиспетчеров и сотрудников службы транспортной безопасности.

В отдельных аэропортах нехватка сотрудников уже привела к закрытию части пропускных пунктов и образованию очередей. Кроме того, на этой неделе представители профсоюзов авиадиспетчеров и пилотов предупредили, что "шатдаун" приводит к увеличению рисков безопасности полетов.

В последние дни на работу не выходят порядка 7,5% сотрудников служб безопасности аэропортов, что примерно вдвое превышает средний уровень. Госслужащие не получают уже вторую зарплату подряд, и есть опасения, что многие из них начнут искать другую работу. Также есть риск того, что плохое психологическое состояние будет негативно сказываться на внимательности работников.