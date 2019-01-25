Военные учения с участием 12 тыс. военнослужащих начались в Иране

В Иране начались ежегодные учения сухопутных войск, в которых на этот раз принимают участие 12 тыс. военнослужащих, сообщает в пятницу Associated Press.
Представитель иранской армии отметил, что на учениях отрабатываются новые тактики проведения наступательных операций. Учения проходят на территории площадью 500 кв. км в провинции Исфахан в центральной части страны.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»