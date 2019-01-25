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Регион 25.01.2019 14:28

Военные учения с участием 12 тыс. военнослужащих начались в Иране

В Иране начались ежегодные учения сухопутных войск, в которых на этот раз принимают участие 12 тыс. военнослужащих, сообщает в пятницу Associated Press.

Представитель иранской армии отметил, что на учениях отрабатываются новые тактики проведения наступательных операций. Учения проходят на территории площадью 500 кв. км в провинции Исфахан в центральной части страны.

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Тэги: ИРАН, АРМИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]