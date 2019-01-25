"Белоруснефть" продолжит нефтедобычу в Венесуэле

ПО "Белоруснефть" рассчитывает на дальнейшую реализацию проекта по нефтедобыче на территории Венесуэлы, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе предприятия.

"Мы рассчитываем на дальнейшую реализацию проекта по нефтедобыче на территории Венесуэлы. На сегодняшний день СП "Петролера БелоВенесолана" продолжает свою работу, хотя в 2018 году объемы добычи нефти несколько снизились", - сказал представитель "Белоруснефти".

По его словам, в настоящее время на территории Венесуэлы находится только один представитель "Белоруснефти". "Работа СП налажена, участие в руководстве осуществляется удаленно. Прибыль от реализации нефти поступает пропорционально нашему участию в капитале - 40%", - добавил он.

Представитель "Белоруснефти" также отметил, что в компании рассчитывают на восстановление объемов нефтедобычи. В то же время дополнительных работ по разведке не планируется. "Общие запасы на месторождениях, где ведет добычу наше СП, составляют 100 млн тонн. Соответственно, наша доля потенциально - 40 млн тонн. Это сопоставимо с разведанными запасами нефти на территории Беларуси", - сообщил он.

В Венесуэле с 2007 года работает венесуэльско-белорусское СП по добыче "Петролера БелоВенесолана" (доля ПО" Белоруснефть" 40%), которое разрабатывает 7 нефтяных и 6 газовых месторождений. За период 2008-2017 годов добыто более 9 млн тонн нефти и 6,8 млрд куб. м газа.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против "режима" Н.Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

В ответ на это Н.Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. В свою очередь, Х.Гуаидо выпустил заявление, в котором заявил, что призывает всех иностранных дипломатов остаться в Венесуэле.

Среди тех, кто поддержал Н.Мадуро в создавшейся ситуации, - Мексика, Куба, Боливия и Турция.

Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив заявления Д.Трампа как вмешательство во внутренние дела независимого государства, а события минувшей среды - как попытку госпереворота.