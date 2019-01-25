Комитет по финуслугам Конгресса США готовит встречу с главами крупнейших банков - СМИ

Комитет по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США ведет подготовку встречи с руководителями шести крупнейших американских банков, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

В мероприятии, которое будет посвящено работе банков за прошедшее после кризиса десятилетие, примут участие главные исполнительные директора Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo и Bank of America. Оно, вероятнее всего, состоится во второй половине марта.

Ранее аналогичную информацию распространила CNBC.

Планируемое заседание станет первой встречей глав банков и нового председателя комитета по финуслугам калифорнийского демократа Максина Уотерса.