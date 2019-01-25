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Комитет по финуслугам Конгресса США готовит встречу с главами крупнейших банков - СМИ

Комитет по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США ведет подготовку встречи с руководителями шести крупнейших американских банков, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

В мероприятии, которое будет посвящено работе банков за прошедшее после кризиса десятилетие, примут участие главные исполнительные директора Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo и Bank of America. Оно, вероятнее всего, состоится во второй половине марта.

Ранее аналогичную информацию распространила CNBC.

Планируемое заседание станет первой встречей глав банков и нового председателя комитета по финуслугам калифорнийского демократа Максина Уотерса.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, БАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]