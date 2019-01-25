Комитет по финуслугам Конгресса США готовит встречу с главами крупнейших банков - СМИ

Комитет по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США ведет подготовку встречи с руководителями шести крупнейших американских банков, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.
В мероприятии, которое будет посвящено работе банков за прошедшее после кризиса десятилетие, примут участие главные исполнительные директора Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo и Bank of America. Оно, вероятнее всего, состоится во второй половине марта.
Ранее аналогичную информацию распространила CNBC.
Планируемое заседание станет первой встречей глав банков и нового председателя комитета по финуслугам калифорнийского демократа Максина Уотерса.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»