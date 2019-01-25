Путин проведет в пятницу совещание с членами СБ России - Песков

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Запланировано на середину дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Д.Песков журналистам, рассказывая о графике В.Путина на день.

"Тем для обсуждения много, посмотрим, какие будут участниками совещания избраны для повестки дня", - добавил он.