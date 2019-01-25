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СНГ 25.01.2019 15:35

Мадуро не просил Путина о финансовой или военной помощи Венесуэле - Песков

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным не обращался с просьбой о предоставлении финансовой или военной помощи республике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал Д.Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне состоялся телефонный разговор В.Путина с Н.Мадуро, в ходе которого российский лидер выразил венесуэльскому коллеге поддержку "в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса".

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, МАДУРО, ПЕСКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]