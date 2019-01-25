Мадуро не просил Путина о финансовой или военной помощи Венесуэле - Песков

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным не обращался с просьбой о предоставлении финансовой или военной помощи республике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал Д.Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне состоялся телефонный разговор В.Путина с Н.Мадуро, в ходе которого российский лидер выразил венесуэльскому коллеге поддержку "в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса".