Премьер Армении назвал ЕАЭС успешным интеграционным объединением

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) состоялся в качестве успешного интеграционного объединения, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"За прошедшие пять лет Евразийский экономический союз состоялся в качестве успешного интеграционного объединения и, несмотря на трудности первых лет, в настоящее время показывает убедительные темпы роста взаимной торговли и диверсификации структуры торговых и экономических отношений", - сказал Н.Пашинян, выступая в штаб-квартире ЕЭК в Москве в связи с принятием Арменией председательства в органах Евразийского экономического союза.

Слова главы правительства Армении приводит его пресс-служба.

По словам Н.Пашиняна, для государств ЕАЭС евразийская интеграция - приоритетное направление, позволяющее улучшать условия хозяйствования для бизнеса, наращивать сотрудничество с традиционными партнерами и создавать новые партнерства с целью реализации экономического потенциала интеграционного объединения.

"При этом все государства-члены должны приложить максимум усилий для продолжения и активизации институционального развития ЕАЭС. Армения, в свою очередь, приложит все усилия для сохранения положительной динамики интеграции, для решения задач, которые могут придать дополнительный импульс экономическому росту наших стран", - отметил Н.Пашинян.

Он также заявил о необходимости решения "ряда важнейших и актуальных для ЕАЭС задач".

"Следует активно работать над реализацией программ формирования общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа, а также формированием общего электроэнергетического рынка. Необходимо активизировать усилия, направленные на проведение скоординированной энергетической политики и на скорейшее решение чувствительного вопроса ценообразования на недискриминационной основе на энергоресурсы и их транзит по территориям государств-членов Союза, в том числе и с учетом транзитных компонентов", - сказал премьер Армении.

По его словам, необходимо приложить усилия для развития и диверсификации евразийской транспортной инфраструктуры, консолидировать усилия IT-сообществ с целью активного развития высокотехнологических секторов экономики и полноценной реализации цифровой повестки ЕАЭС.

"Считаем важным укрепление уровня доверия внутри Союза. Введение современных систем прослеживаемости товаров и грузов создаст техническую основу для такого укрепления. Важно, чтобы данные системы были современными и экономными и устраняли барьеры, а не создавали их. Для Армении, не имеющей общей границы с интеграционным объединением, цифровая прослеживаемость может стать гарантией реализации всех четырех свобод - без создания дополнительных препятствий", - сказал Н.Пашинян.

Он заявил, что необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу, обеспечивающую эффективную и справедливую реализацию прав граждан государств-членов ЕАЭС, осуществляющих трудовую деятельность, а также пенсионеров, внесших свой вклад труда в развитие стран.

"Важно продолжить развитие торгово-экономических отношений ЕАЭС с третьими странами и объединениями. Реализация соответствующих соглашений с Ираном и КНР, а по завершении переговоров с Сингапуром, Сербией, Египтом, Израилем и Индией может дать дополнительный импульс в процесс интеграции союза в мировую экономику", - сказал премьер Армении.