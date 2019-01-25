Пашинян о встрече с Алиевым: Беседа с президентом Азербайджана в Давосе была неофициальной, никаких результатов не предполагалось

Встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе не предполагала каких-либо результатов, заявил в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Никаких результатов нет. Ни Алиев, ни я не ожидали результатов. Было общение. Говорили о проблеме нагорно-карабахского конфликта. Фактически, это не переговоры. Это неофициальное общение", - сказал Н.Пашинян, отвечая на вопросы журналистов в штаб-квартире ЕЭК в Москве в пятницу.
Премьер Армении отметил: "Мы говорили о том, как наши народы воспринимают эту проблему".
Он также заявил, что его официальная встреча с президентом Азербайджана пока не планируется.
"Наши министры иностранных дел встречаются, работают над этим, пока ничего конкретно не могу сказать", - отметил Н.Пашинян.
Премьер Армении также заявил, что не может представлять на переговорах Карабах.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»