Премьер Армении готов приехать в Россию еще раз, но не сообщил о сроках возможного официального визита

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что готов посетить Россию с официальным визитом, но не сообщил, когда это может произойти.

"Когда пригласят, тогда и будет", - сказал Н.Пашинян, отвечая в штаб-квартире ЕЭК в Москве на вопрос журналистов, когда состоится его официальный визит в РФ.