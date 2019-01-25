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Регион 25.01.2019 13:55

Премьер Армении готов приехать в Россию еще раз, но не сообщил о сроках возможного официального визита

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что готов посетить Россию с официальным визитом, но не сообщил, когда это может произойти.

"Когда пригласят, тогда и будет", - сказал Н.Пашинян, отвечая в штаб-квартире ЕЭК в Москве на вопрос журналистов, когда состоится его официальный визит в РФ.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]