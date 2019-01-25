В ЕС могут пойти на уступки Лондону в соглашении по Brexit, считает глава британского Минфина

Глава Минфина Великобритании Филип Хаммонд считает, что ЕС может пойти на компромисс по поводу соглашения о Brexit таким образом, чтобы убедить британских парламентариев поддержать его.
"Я не думаю, что Европейский союз собирается изменить свою фундаментальную позицию в отношении backstop (страховочное решение для ирландской границы на переходный период Brexit - ИФ), но некоторые члены блока рассматривали красные линии и возможность их сдвинуть", - заявил Ф.Хаммонд телерадиокорпорации BBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Он подчеркнул, что политики в Европе серьезно подходят к этому вопросу и понимают вызовы, с которыми сталкивается Британия.
"То, что я услышал от европейских политиков и комментаторов, с которыми я говорил здесь, в Давосе, так это то, что в ЕС серьезно размышляют о том, где Евросоюз провел свои красные линии, и нужно ли им быть там, где они были проведены", - сказал он.
"Не все они, но многие из них хотят помочь", - добавил министр.
Рассказывая о своих планах по Brexit в понедельник Т.Мэй заявила, что она намерена попросить у ЕС изменения по так называемому ирландскому "страховочному плану", который должен позволить избежать жесткой границы между Северной Ирландией и республикой Ирландией. Вопрос "страховочного плана" беспокоит членов британского парламента, так как они опасаются, что при его помощи ЕС сможет продолжить навязывать Великобритании свои таможенные нормы.
В то же время, по двум другим вопросам, волнующим парламентариев: повторному референдуму и мерам для исключения возможности выхода Великобритании из ЕС без сделки, Т.Мэй ответила категорично. Она заявила, что британское правительство не поддерживает ни повторный референдум, ни введение дополнительных мер.
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