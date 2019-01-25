РФ поставляет Венесуэле большое количество бронетехники - вице-премьер Борисов

Россия поставляет Венесуэле серьёзные объемы бронетехники, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
"Мы ведем поставки автобронетанковой техники, это все носит серьезные объемы", - сказал Ю.Борисов журналистам в пятницу.
Он отметил, что ситуация в Венесуэле может повлиять на работу по ВТС с этой страной. "Нельзя исключать никаких ситуаций", - сказал он.
"Может это повлиять? Может, но мы будем надеяться на лучшее: что законная власть, пользуясь поддержкой армии, народа, восстановит конституционной режим, обеспечит нормально динамичное развитие, выход страны из кризиса. Мы будем всячески помогать", - сказал Ю.Борисов.
Венесуэлу сотряс острый политический кризис: лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его признал президент США Дональд Трамп. В России события в этой латиноамериканской стране восприняли как попытку госпереворота. Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что сделает все возможное для защиты суверенитета страны.
Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе, сообщил "Интерфаксу" в декабре 2017 года заместитель директора ФСВТС России Анатолий Пунчук.
"Российской стороной поставлена различная техника на довольно внушительную сумму", - сказал он, отметив, что Венесуэле предоставлялся государственный кредит на приобретение военной техники.
Ранее сообщалось, что сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивается в $11 млрд.
Венесуэла приобрела российские мобильные системы ПВО средней дальности - ЗРК "Бук-М2" и большой дальности - "Антей-2500" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").
Сообщалось, что в Венесуэлу поставлено 100 тыс. автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103. Каракас, как сообщалось, приобрел истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80.
В августе прошлого года глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявлял о планах ввести в эксплуатацию в Венесуэле вертолетный сервисный центр и центр для подготовки пилотов, а также достроить завод по производству автоматов "Калашникова".
Венесуэла заинтересована в модернизации наземных и воздушных систем вооружений, ранее поставленных из России, заявил 6 декабря 2018 года министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес на переговорах с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.
В декабре 2018 года перелет в Венесуэлу на несколько дней совершили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160. Российские самолеты выполнили полеты над акваторией Карибского моря и провели учение с венесуэльскими истребителями.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»