Находящийся в Черном море американский ракетный эсминец "Дональд Кук" USS Donald Cook (DDG 75) в пятницу, завершив пятидневный визит, покинул грузинский порт Батуми, следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.

После выхода из порта корабль ВМС США взял курс на север.

Ранее в Службе Береговой охраны департамента пограничной полиции Грузии сообщили, что запланированы совместные учения с участием экипажа "Дональда Кука" и представителей грузинской Службы береговой охраны.

"Дональд Кук" посещает Батуми во второй раз. Корабль оснащен 56 крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, а также системой противоракетной обороны "Иджис".

Во вторник посольство США в Грузии сообщило, что визит эсминца с управляемым ракетным оружием (УРО) в Батуми в рамках его нахождения в Черном море направлен на содействие морской безопасности, стабильности, готовности и улучшению военно-морских возможностей региональных партнеров США.

В посольстве отметили, что заход эсминца "Дональд Кук" в Черное море подчеркивает роль США в сфере коллективной обороны союзников (стран-членов НАТО) и партнеров.

"Деятельность кораблей ВМС США в Черном море соответствует нормам конвенции Монтрё и международного права", - подчеркнули в посольстве.

Как сообщалось, "Дональд Кук" зашел в акваторию Черного моря 19 января.

В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российские военные отслеживают пребывание в Черном море американского эсминца.

"Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия военно-морских сил США "Дональд Кук" сразу после его вхождения в акваторию Черного моря", - говорилось в сообщении центра.

"К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый". Помимо этого, на всем протяжении пребывания эсминца УРО "Дональд Кук" в зоне ответственности Черноморского флота, за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота", - заявили российские военные.

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток. После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.