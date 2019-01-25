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Регион 25.01.2019 16:35

Членство Армении в ЕАЭС - состоявшийся факт, власти страны намерены сделать участие в союзе более эффективным - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал вступление страны в Евразийский экономический союз состоявшимся фактом и Ереван сделает все возможное, чтобы сделать его более полезным.

"Когда был депутатом парламента, то проголосовал против вступления Армении в ЕАЭС. После этого я неоднократно говорил, что, если тогда мы считали решение о вступлении неправильным, это не значит, что для исправления ошибки надо делать прямо противоположные шаги", - сказал Н.Пашинян в пятницу, отвечая на вопросы журналистов в штаб-квартире ЕЭК в Москве.

В качестве примера он отметил, что бывший президент США Барак Обама, посчитав решение своего предшественника Джорджа Буша о вводе войск в Ирак неправильным, принял противоположное решение.

"И что мы получили после этого? Мы получили "Исламское государство" (ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ)", - сказал Н.Пашинян.

"Армения - член ЕАЭС. Это факт. Не думаю, что резкие повороты полезны в международных делах. Наши усилия сейчас служат тому, чтобы сделать наше членство в ЕАЭС более эффективным. То же касается и ОДКБ. Мы делаем все возможное, чтобы наше членство в ЕАЭС было более перспективным, полезным и эффективным", - заявил премьер-министр Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН, ЕАЭС, ВЫХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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