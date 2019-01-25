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СНГ 25.01.2019 16:43

Председатель Евросовета Туск намерен посетить Казахстан

Посол Казахстана в Бельгии Айгуль Куспан и председатель Европейского совета Дональд Туск обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-европейских отношений, глава Евросовета заявил о намерении посетить Астану, сообщила в пятницу пресс-служба казахстанского МИД.

Д.Туск подчеркнул, что является "добрым другом Казахстана и президента Нурсултана Назарбаева, высоко ценит роль президента Казахстана в международных делах, включая миротворческие усилия в рамках Астанинского процесса по Сирии", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили инициативу Н.Назарбаева, озвученную на 12-м саммите форума "Европа-Азия" (АСЕМ) в Брюсселе, об организации специальной сессии ООН или встречи с участием лидеров США, России, Китая и Евросоюза в Астане для обсуждения острых проблем международной безопасности.

В МИД сообщили, что глава Евросовета "передал свои наилучшие пожелания президенту Н.Назарбаеву и выразил намерение посетить Казахстан".

Д.Туск отметил, что ЕС является крупнейшим торговым партнером Казахстана в Центральной Азии.

"Казахстан играет стратегическую роль в регионе, и не только благодаря своему географическому положению, но и в результате большой энергии Вашего президента. Поэтому мы должны развивать наше сотрудничество", - сказал Д.Туск.

В свою очередь А.Куспан отметила, что Казахстан возлагает большие надежды на Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом, которое позволяет существенно наращивать объемы товарооборота и инвестиций, в первую очередь, за счет высокотехнологичных производств, генерировать новые возможности для экономического роста и создания рабочих мест.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕС, ТУСК, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]