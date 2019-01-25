Председатель Евросовета Туск намерен посетить Казахстан

Посол Казахстана в Бельгии Айгуль Куспан и председатель Европейского совета Дональд Туск обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-европейских отношений, глава Евросовета заявил о намерении посетить Астану, сообщила в пятницу пресс-служба казахстанского МИД.
Д.Туск подчеркнул, что является "добрым другом Казахстана и президента Нурсултана Назарбаева, высоко ценит роль президента Казахстана в международных делах, включая миротворческие усилия в рамках Астанинского процесса по Сирии", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили инициативу Н.Назарбаева, озвученную на 12-м саммите форума "Европа-Азия" (АСЕМ) в Брюсселе, об организации специальной сессии ООН или встречи с участием лидеров США, России, Китая и Евросоюза в Астане для обсуждения острых проблем международной безопасности.
В МИД сообщили, что глава Евросовета "передал свои наилучшие пожелания президенту Н.Назарбаеву и выразил намерение посетить Казахстан".
Д.Туск отметил, что ЕС является крупнейшим торговым партнером Казахстана в Центральной Азии.
"Казахстан играет стратегическую роль в регионе, и не только благодаря своему географическому положению, но и в результате большой энергии Вашего президента. Поэтому мы должны развивать наше сотрудничество", - сказал Д.Туск.
В свою очередь А.Куспан отметила, что Казахстан возлагает большие надежды на Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом, которое позволяет существенно наращивать объемы товарооборота и инвестиций, в первую очередь, за счет высокотехнологичных производств, генерировать новые возможности для экономического роста и создания рабочих мест.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»