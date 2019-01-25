Отец лидера венесуэльской оппозиции и главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо - Уилмер заявил, что гордится сыном, провозгласившим себя временным президентом страны, и призвал военных не игнорировать призывы сограждан.

"Боливар проклинал солдат, которые повернулись спиной к народу", - сказал У.Гуаидо в эфире испанского телеканала "Антена 3".

Х.Уилмер, проживающий последние 16 лет в Испании, и работающий таксистом на острове Тенерифе, сказал, что он гордится сыном, так как тот сделал шаг вперед, чтобы "забрать власть у узурпатора".

"Я думаю, что военные должны встать на верную сторону истории", - отметил У.Гуаидо.

В среду лидер оппозиции Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице - перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

В четверг министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заверил, что армия поддерживает Н.Мадуро и готова противостоять "попытке переворота", организованной оппозиционерами. Аналогичную позицию заняли в верховном суде Венесуэлы: там подтвердили, что законный лидер страны - Н.Мадуро.

При Н.Мадуро и его предшественнике на посту президента Уго Чавесе военные традиционно считают главной опорой властей.