Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9323 RUR   0.0256 GBR   2.2017 TRY   0.3181

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.13 0.51 Brent 61.09 -0.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 27 Янв 12° 28 Янв

Дальнее зарубежье 25.01.2019 17:04

Отец лидера венесуэльской оппозиции гордится сыном и призывает военных занять "правильную" сторону

Отец лидера венесуэльской оппозиции и главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо - Уилмер заявил, что гордится сыном, провозгласившим себя временным президентом страны, и призвал военных не игнорировать призывы сограждан.

"Боливар проклинал солдат, которые повернулись спиной к народу", - сказал У.Гуаидо в эфире испанского телеканала "Антена 3".

Х.Уилмер, проживающий последние 16 лет в Испании, и работающий таксистом на острове Тенерифе, сказал, что он гордится сыном, так как тот сделал шаг вперед, чтобы "забрать власть у узурпатора".

"Я думаю, что военные должны встать на верную сторону истории", - отметил У.Гуаидо.

В среду лидер оппозиции Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице - перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

В четверг министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заверил, что армия поддерживает Н.Мадуро и готова противостоять "попытке переворота", организованной оппозиционерами. Аналогичную позицию заняли в верховном суде Венесуэлы: там подтвердили, что законный лидер страны - Н.Мадуро.

При Н.Мадуро и его предшественнике на посту президента Уго Чавесе военные традиционно считают главной опорой властей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИОНЕР, ОТЕЦ


Похожие новости


Глава МИД Дании заявил о поддержке Гуаидо, провозгласившего себя президентом Венесуэлы Лидер венесуэльской оппозиции назвал покушение на президента страны фарсом Венесуэльская оппозиция обвиняет власти во лжи в течение месяцев, когда болел Чавес Кандидат в президенты от оппозиции Венесуэлы подтвердил готовность участвовать в выборах - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]